الأولى على «التصنيع الزراعي» في الدبلومات الفنية: التعليم الفني أفضل

حصلت شروق علي أحمد رشدي، الطالبة بمدرسة مسطرد الفنية المتقدمة للتصنيع الغذائي، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، بمجموع 457 درجة بنسبة 84.6%.

شروق تحلم بالالتحاق بكلية الزراعة

وقالت «شروق» إن حلمها هو دخول كلية الزراعة، وتحب هذا التخصص جدا، موضحة أن أسرتها تفضل الثانوي الفني ولهم تجربتين سابقيتن في الثانوي لشقيقها الذي التحق بالهندسة بعد الثانوي الفني وشقيقتها التي التحقت بالتربية، مشيرة أن الثانوي الفني أفضل من العام لأنه يؤمن بالتخصص ويدرس الطالب مواد معينة بعكس «العام» الذي يمثل عبئا كبيرا.

شروق: تحديت والدي أكون الأولى

وعن سر تفوقها، أوضحت «شروق» أن ذلك جاء منذ صغرها، وأنها تحدت والدها أنها ستكون متفوقة في التعليم الفني، وتحصل على المركز الأول وتحقق حلمها بالدخول للكلية التي تريدها، موضحة أنها لجأت للإنترنت للبحث عن المعلومات التي كانت لا تستطيع الوصول إليها أو معرفتها لعدم وجود معلمين في بعض التخصصات.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لمختلف التخصصات الفنية والفندقية والزراعية والتجارية، بنظاميها 3 و5 سنوات.

ويمكن لطلاب شهادات التعليم الفني التجاري والصناعي والزراعي والفندقي الحصول على نتيجة شهادات الدبلوم الفني من خلال رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية عبر الضغط هـنـا.