المستوطنون يواصلون استفزازاتهم تجاه الأقصى وارتفاع حصيلة شهداء «نور شمس»

استمر المستوطنون الإسرائيليون، في استفزازاتهم بحق المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات لباحات المسجد، وتأدية طقوس تلمودية، بالإضافة لاقتحامات محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع القصف المتواصل لقطاع غزة.

اقتحم عشرات المستوطنون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال، ونفذ المستوطنون، جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية. وفي وقت سابق من اليوم، منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي قطاع غزة، تواصل سقوط الشهداء الفلسطينيين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، وأسفر قصف الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على عدة منازل في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، عن استشهاد 47 فلسطينيا، وإصابة العشرات، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة لم تنفجر على ساحة «مستشفى ناصر» بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر لإصابة شابين على الأقل.

وقصفت الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق شمال مدينة خان يونس، وساحلها الغربي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

5 شهداء في مخيم نور شمس

وفي طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق المدينة، إلى 5 شهداء، باستشهاد شابا يدعى جهاد حاتم عمارنة «23 عاما»، ليرتفع حصيلة شهداء المحافظة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 51 شهيدا، وشهداء الضفة الغربية المحتلة إلى 296 شهيدا.

كما اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طفلا فلسطينيا مصابا «16 عاما» في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.وفجر اليوم، قصفت مسيرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، كما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المخيم منطقة عسكرية مغلقة، فيما أعاق جنود الاحتلال، عمل طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول للمخيم، واعتقلت القوات متطوعا من سيارة الإسعاف، وفقا لما ذكرته جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطيني.

بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم، عن الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة في المحافظة اليوم، حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس وغزة، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم، تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المحافظة.

الاعتقالات مستمرة في محافظات الضفة الغربية المحتلة

بدورها، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيين اثنين، أحدهما أحمد سائد أحمد نخلة، والأخر يدعى بلال أحمد الصرفندي، من مخيم الجلزون شمال رام الله، بعد مداهمة منزليهما، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال عقب اقتحامها للمخيم.

كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين، من مخيم العروب شمال الخليل، كما استولت القوات الإسرائيلية، مركبات الفلسطينيين من بلدة يطا جنوب الخليل، كما اعتقل جنود الاحتلال، 4 فلسطينيين من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي جبل الطويل في مدينة البيرة، وبلدتي بيرزيت وعبوين شمالا، وقرية بلعين غرب رام الله، وبلدة نعلين وقرية دير عمار في الشمال الغربي. وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت في وقت سابق، عددا من الفلسطينيين خلال عمليات دهم واسعة للمنازل، بينهم المسعف والأسير المحرر، يدعى هاني بنان صوان«27 عاما»، من سيارة الإسعاف التي كان متواجدا فيها على مدخل المخيم، والأسير المحرر حازم فتحي قرعاوي.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين اثنين، واستولت على مركبة في بيت لحم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جناته جنوب شرق المدينة، وداهمت منزلي الأسير ابراهيم سليم الزير، والمبعد الى قطاع غزة نصري الزير.