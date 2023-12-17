اللحاف القطن يعود للظهور.. ثمنه 500 جنيه وعمره أطول من الفايبر

«حصيرة» يجلس عليها المنجد البلدي وفي يديه الإبرة والعصا ويحيطه القطن الأبيض ليصنع «لحاف قطن» مُغطى بألوان زاهية كالأصفر والأحمر وغيرها من الألوان التي تفضلها العرائس، تلك العادة المتوارثة، اندثرت بين الكثير من العائلات مع ظهور اللحاف الفايبر، إلا أن «القطن» يصر على مواجهة الزمن وموضته.

50 سنة شغل في التنجيد

محمد الفار، صاحب الـ58 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، يعمل في مهنة التنجيد منذ 50 عاماً، واجه التطور السريع في انتشار اللحاف الفايبر، بصناعة اللحاف القطن الذي كان قد شارف على الانقراض لفترة موقتة وعاد بقوة خلال الفترة الماضية، وبات يُطلب من المقبلين على الزواج: «الناس رجعت للألحفة القطن لأن الفايبر غالي وبيصهد، واللي عنده حساسية أو صدره تعبان مش بيستحمل الفايبر، ومميزات اللحاف القطن إنه مريح ومش بيصهد لأنه قطن بلدي، والبلدي يؤكل ويُشرب ويُلبس زي ما بيقولوا».

اللحاف القطن يواجه الفايبر

مثلما عزفت عائلات عن اللحاف القطن، ابتعد كثير من الحرفية كذلك عن صناعته، ورغم ذلك يتمسك «الفار» بمهنته: «في ناس لسه متمسكة بالألحفة القطن وقليل الصنايعي اللي بيعمل اللحاف القطن في الوقت الحالي، واللحاف اليدوي أفضل من الجاهز وله زبونه لأنه بيعيش سنين وبيستحمل وعملي، وسهل في التنظيف».

تستغرق صناعة اللحاف الواحد في يد «الفار» نصف يوم فقط: «اللحاف شغله معايا بياخد نص يوم من الصبح لحد الظهر، ولكن في صنايعية تانية ممكن يقعدوا في اللحاف يوم كامل، واللحاف بيتكون من 5 كيلو قطن و3 متر ونص وش ستان أو كرتون و8 متر دبلان وبنجمع كل ده وبيطلع في الآخر اللحاف».

تكلفة اللحاف القطن

تكلفة اللحاف القطن، ويعتبره الفار أرخص بمعدل النصف عن ثمن اللحاف الفايبر: «اللحاف القطن تكلفته حوالي 500 جنيه قطن وقماش وتنجيد يعني أرخص من اللحاف الفايبر اللي وصل حالياً لحوالي 1000 جنيه، وفي إقبال كبير الفترة دي على اللحاف القطن، وموضته راجعة تاني».