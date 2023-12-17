وكيل «تعليم كفر الشيخ» يناقش الاستفادة من الرواكد بالمدارس

اجتمع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بمديري الإدارات المالية بالإدارات التعليمية، بحضور ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، وذلك لمناقشة عدة نقاط هامة.

الاستفادة من الرواكد بالمدارس

وتحدث وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، عن الأعباء الوظيفية وتطبيقها، وخطورة الرواكد التي قد تكون ببعض المدارس أو الإدارات التعليمية، وضرورة التخلص منها بالشكل القانوني الذي يُتيح الاستفادة منها بشكل يتوافق مع القواعد المنظمة لذلك، كما تم التطرق إلي ملف المياه والكهرباء وما تم حيال ذلك من توفيق الأوضاع الخاصة بالسداد والتغلب على المشكلات التي تحول دون ذلك.

وتناول ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، عدة نقاط هامة تظهر مدى التناغم التام بين كافة جوانب الإدارة المالية وتكاتف جهودها، لخدمة العملية التربوية بكافة الإدارات التعليمية.

التغلب على معوقات سير العمل

وفي نهاية اللقاء أوصى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بالتواصل والتشاور الدائم بين الحضور جميعا من ناحية، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية من ناحية أخرى، وضرورة نقل التجارب والخبرات في التغلب على كل ما يعوق مسار العمل من مشاكل أو عقبات.