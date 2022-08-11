«سيد» يحافظ على مهنة التنجيد بـ«لحاف الموز»: بجيب منه قوت عيالي

رغم كونها مهنة شاقة وشارفت على الاندثار، إلا أنها كل ما يمتلكه «عم سيد» في الحياة، فمنذ الصغر لم يعرف سوى «التنجيد» ليصبح أشهر وأقدم منجد بلدي في محافظة المنوفية، إذ اعتاد خياطة «اللحاف» بجميع أنواعه، ورغم أن المهنة لم تعد تشهد إقبالًا مثل السابق إلا أن «سيد» كان له رأيًا آخر، ليقرر عمل لحافًا مخصوصًا لفاكهة الموز.

يحكي «عم سيد» لـ«الوطن»، أنه اعتاد العمل كمنجد لـ الألحفة القطن على مدار 55 عامًا لتوفير قوت يومه، ومع الوقت تقلص الطلب بشكل كبير خاصة في الآونة الأخيرة على الألحِفة القطن، ويتجه الكثيرون إلى الفايبر، الأمر الذي جعله يصنع الأخير كي يستطيع الإنفاق على نفسه وأسرته، مشيرًا إلى أن معدل استقباله لطلب صنع «اللحاف القطن» بمعدل واحد فقط أسبوعيًا.

لحاف مخصص للموز

يصنع الرجل الخمسيني المقيم بإحدى قرى مركز منوف التابعة لمحافظة المنوفية، لحافًا مخصوصًا لفاكهة الموز، كي يسهل في عملية حمل الموز أثناء حصده، مشيرًا إلى أن التجار أو سائقي عربات النقل يفعلون ذلك لعدم تعرض الموز للتكسير أثناء نقله إلى المخازن من الجبال أو المزارع، حيث يقوم بخياطة اللحاف بطريقة قوية لتحمله وعدم تفكيكه أثناء الحمولة عليه من العاملين.

وتابع ابن المنوفية، أن اللحاف الخاص بالموز يتوفر بسعر 150 جنيهًا بجميع مشتملاته، بينما اللحاف العادي يكون سعره 100 جنيه مصنعية فقط، مؤكدًا أن هناك طلبًا كبيرًا على هذا النوع لاحتياج الناس إليه في مزارع الموز، حيث يوجد بعض ملاك المزارع أو التجار يأتون لطلب 100 لحاف مخصوص للموز كي يسهل على العاملين بالجبال أو المزارع أثناء تحميله في سيارات النقل، حيث يستغرق وقت عمل اللحاف 4 ساعات وبالتالي يصنع ما بين لحافين أو ثلاثة يوميًا.

عم سيد لديه 15 حفيدًا

وأضاف «سيد» أن لديه 5 أولاد بالإضافة إلى 20 من الأحفاد، مشيرًا إلى أن بعض أولاده كانوا يعملون إلى جانبه ولكنهم تركوه بسبب مواجهة مهنة التنجيد خطر الاندثار، إذ إن هذه المهنة تتقلص يومًا بعد يوم لقلة الطلب عليها من المواطنين ولم تعد مثل السابق.