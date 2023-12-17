«كتلة الحوار» تقدم تعازي في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر

اتجّه وفد رسمي من كتلة الحوار إلى سفارة الكويت؛ لتقديم التعازي في وفاة المغفور له أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس الكتلة، والمهندس حسام الدين علي، النائب الأول، وحازم الملاح ونرمين ميشيل، أعضاء مجلس الأمناء.

واستقبل غانم صقر الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة، وفد كتلة الحوار التي قدّمت التعازي والمواساة لقادة وشعب الكويت الشقيق في فقيد الأمة العربية والإسلامية، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

وسجل وفد الكتلة في دفتر التعازي بالسفارة الكويتية بمصر تعازيهم للأمة العربية وشعب الكويت الشقيق.