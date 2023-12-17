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انتخابات المصريين بالداخل

مكتبة الإسكندرية تنعى أمير الكويت الراحل وتعلن تعليق الأنشطة

كتب:

إلهام الكردوسي
11:02 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
الشيخ نواف الصباح أمير الكويت السابق

الشيخ نواف الصباح أمير الكويت السابق

نعت مكتبة الإسكندرية، أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي غيبه الموت، أمس.

مدير مكتب الإسكندرية ينعى أمير الكويت

وقالت المكتبة في بيان: «ينعى الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بالنيابة عن المكتبة والعاملين بها، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس السبت، نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته».

تعليق أنشطة مكتبة الإسكندرية

وقد تقرر تعليق الأنشطة الفنية التي تقدمها المكتبة خلال مدة الحداد الرسمي بالدولة، المستمرة حتى غد الاثنين.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي