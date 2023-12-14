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انتخابات المصريين بالداخل

«كتلة الحوار» تناقش تجربة انتخابات الرئاسة وتستأنف جمع توكيلات تأسيس الحزب

كتب:

يسرا البسيوني
12:23 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
اجتماع سابق لكتلة الحوار

اجتماع سابق لكتلة الحوار

عقد مجلس أمناء كتلة الحوار، اجتماعه الأول بمقره الجديد في التجمع الخامس، إذ قرر استئناف جمع التوكيلات لتأسيس حزب الحوار، والبدء في تشكيل حكومة الظل بما يسهم في إثراء الحياة السياسية المصرية بعد الانتخابات الرئاسية.

تجربة الانتخابات الرئاسية

صرح بذلك الدكتور باسل عادل رئيس مجلس الأمناء، مضيفًا أنَّ الاجتماع ناقش تجربة الانتخابات الرئاسية الأخيرة كخطوة علي طريق البناء الديمقراطي في مشهد حضاري يليق بمصر.

وخلال الاجتماع، تمّ اختيار النائبة السابقة دكتورة مارجريت عازر سكرتيرًا عامًا لكتلة الحوار والمهندس حسام الدين علي رئيسًا لحكومة الظل.

وخلال الاجتماع أيضًا، طرحت أفكار عن شكل المشهد السياسي بعد الانتخابات، وما قد يتضمن المشهد القائم من نشوء تحالفات سياسية جديدة ذات توجهات متنوعة كما تمّ أيضًا اعتماد مجلس الأمناء قرارًا بإنشاء اتحاد شباب كتلة الحوار.

مساعدات غزة

وأوضحت الكتلة، أنَّها بصدد الإعداد لقافلة من المساعدات الإنسانية ستتوجه إلى الشعب الفلسطيني الشقيق جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.

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بقلم يسرا البسيوني