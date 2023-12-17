فيلم «سنة أولى خطف» يحقق 22 ألف جنيه أمس بدور العرض

حقق فيلم «سنة أولى خطف» إيرادات متوسطة أمس بدور العرض، حيث استطاع أن ينافس الأفلام الأخرى الموجودة بدور العرض.

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم «سنة أولى خطف» حقق بدور العرض ما يقرب من 22 ألف جنيه أمس بدور العرَض، وظل ينافس بقوة، وتصد المراكز الأولى بقائمة الإيرادات أفلام: شماريخ، بلوموندو، فوي فوي، وش في وش، العميل صفر، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم سنة أولى خطف

فيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد، ومي كساب، وأحمد فتحي، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، وأحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

قصة سنة أولى خطف

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال عصابة تفشل في تنفيذ كثير من مهامها، ويقرر الفريق خطف مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات الثرية أملًا في كسب مزيد من المال، الأمر الذي يجعلهم يتورطون في مواقف صعبة.