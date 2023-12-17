رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

فيلم «سنة أولى خطف» يحقق 22 ألف جنيه أمس بدور العرض

كتب:

ضحى محمد
01:04 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
سنة أولى خطف

سنة أولى خطف

حقق فيلم «سنة أولى خطف» إيرادات متوسطة أمس بدور العرض، حيث استطاع أن ينافس الأفلام الأخرى الموجودة بدور العرض.

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم «سنة أولى خطف» حقق بدور العرض ما يقرب من 22 ألف جنيه أمس بدور العرَض، وظل ينافس بقوة، وتصد المراكز الأولى بقائمة الإيرادات أفلام: شماريخ، بلوموندو، فوي فوي، وش في وش، العميل صفر، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم سنة أولى خطف

فيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد، ومي كساب، وأحمد فتحي، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، وأحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

قصة سنة أولى خطف

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال عصابة تفشل في تنفيذ كثير من مهامها، ويقرر الفريق خطف مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات الثرية أملًا في كسب مزيد من المال، الأمر الذي يجعلهم يتورطون في مواقف صعبة.

 

اقرأ المزيد:

800 ألف جنيه إيرادات فيلم «سنة أولى خطف» خلال أسبوعين في دور العرض

528 ألف جنيه إيرادات فيلم «سنة أولى خطف» في أسبوع

في المركز الثاني.. تعرف على إيرادات فيلم «سنة أولى خطف» بدور العرض

فيلم «سنة أولى خطف» يحقق 100 ألف جنيه في ثاني أيام عرضه بالسينمات
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.