800 ألف جنيه إيرادات فيلم «سنة أولى خطف» خلال أسبوعين في دور العرض

وصلت إيرادات فيلم «سنة أولى خطف»، على مدار 14 يوم عرضفي دور السينما إلى نحو 800 ألف جنيه، فيما تصدر المراكز الأولى بقائمة الإيرادات أفلام: شماريخ، بلوموندو، فوي فوي، وش في وش، العميل صفر، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم «سنة أولى خطف»، في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء نحو 31 ألف جنيه، إذ تمّ طرحه بدور العرض على مدار الأسبوعيين الماضيين، فيما حقق فيلم شماريخ في أول أسبوع عرض بالسينما أكثر من 8 ملايين جنيه.

أبطال الفيلم

فيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد، ومي كساب، وأحمد فتحي، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، وأحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال عصابة تفشل في تنفيذ كثير من مهامها، ويقرر الفريق خطف مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات الثرية أملًا في كسب مزيد من المال، الأمر الذي يجعلهم يتورطون في مواقف صعبة.