528 ألف جنيه إيرادات فيلم «سنة أولى خطف» في أسبوع

حقق فيلم «سنة أولى خطف» نجاحا كبيرا؛ إذ احتل العمل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم «سنة أولى خطف»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم «سنة أولى خطف» خلال أسبوع من عرضه حقق ما يقرب من 528 ألف جنيه.

أحداث فيلم «سنة أولى خطف»

بدأ الإقبال على فيلم «سنة أولى خطف»، منذ طرحه باعتباره عملا كوميديا في المقام الأول، ويتخلله بعض مشاهد الأكشن من خلال قصة انشغال الآباء عن أبنائهم.

أبطال فيلم «سنة أولى خطف»

جمع المخرج أسامة عمر، خلال فيلم «سنة أولى خطف» عدد من الأبطال منهم بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومي كساب، وأحمد صيام، وياسر الطوبجي، وعلي غالب، وإسماعيل فرغلي، ونورين كريم، وحسن عيد، وصباح جميل، ونوليا مصطفى، ونائلة عارف، وإيمان يوسف، وعصام شاهين، سيناريو وحوار باسل مجدي.