فيلم «سنة أولى خطف» يحقق 100 ألف جنيه في ثاني أيام عرضه بالسينمات

حقق فيلم «سنة أولى خطف» نجاحا كبيرا؛ إذ احتل العمل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، في اليوم الثاني من عرضه بالسينمات.

إيرادات فيلم «سنة أولى خطف»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم «سنة أولى خطف» حقق ما يقرب من 100 ألف و554 جنيها في ثاني أيام عرضه .

وتدور أحداث فيلم «سنة أولى خطف» في إطار كوميدي اجتماعي؛ إذ يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة، منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، ما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم «سنة أولى خطف»

فيلم «سنة أولى خطف» بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومي كساب، وأحمد صيام، وياسر الطوبجي، وعلي غالب، وإسماعيل فرغلي، ونورين كريم، وحسن عيد، وصباح جميل، ونوليا مصطفى، ونائلة عارف، وإيمان يوسف، وعصام شاهين، سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.