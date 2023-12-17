«تموين الشرقية» تطرح 13 طن سكر في منافذها بسعر 27 جنيها للكيلو

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، توزيع 13 طن سكر على المواطنين، بمعدل 2 كيلو لكل فرد، بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، وذلك في مناطق مختلفة بمدينة الزقازيق.

ضبط 2 طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء

وأشارت مديرية التموين، خلال بيان لها، إلى شن حملة تموينية أسفرت عن ضبط صاحب سيارة نقل قام صاحبها بتجميع جوالات دقيق بلدي، زنة الجوال الواحد 50 كيلوجراما، بإجمالي 2 طن دقيق قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

كما حررت الحملات محضرا ضد أحد بدالي التموين، لقيامه بالاستيلاء والتصرف في كمية من السلع التموينية بكمية قدرها 200 عبوة زيت تمويني، و50 كيلو سكر تموينى معبأ، وتم التحفظ على 90 كيلو سكر مدعم ومحظور تداوله خارج المنظومة التموينية.

حملات رقابية مكثفة

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلّف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، وكذلك أماكن طحن الغلال للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية.

وشدد المحافظ على مراجعة التراخيص، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.