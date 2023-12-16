وزارة التموين: وضع سعر السكر على العبوات يضبط الأسواق

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع الغذائية في التموين ومن بينها السكر وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك بعد تحديد أسعار السلع الغذائية الرئيسية.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على وضع أولوية أكثر من بند على المنتج بخلاف السعر من أجل إحداث توازن في أسعار السلع وضبط الأسواق، ومن بين ذلك سعر السكر ويتضمن طباعة «سعر المستهلك، تاريخ الإنتاج، الوزن الصافي».

وضع السعر على العبوات

كما أن بيع السلع سيكون مرتبطا بتاريخ الإنتاج المُدون على العبوة، وذلك «وفقا للقرار 330 لسنة 2017 فسيتم وضع السعر على العبوات، في خانة (س ب م - سعر البيع للمستهلك)، وسيكون السعر مطابقًا لشهر وتاريخ الإنتاج، ما يقلل عمليات تخزين واحتكار السلع.

التموين تحدد سعر السكر

وأشارت الوزارة إلى أن القرار الصادر من الحكومة سيؤدي لحدوث انسيابية في السوق وتوازن كبير في الأسعار، فضلًا عن زيادة المعروض من السلع في الأسواق وهناك تعليمات من رئيس الوزراء ووزير التموين، لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بضرورة إنهاء أزمة السكر بحيث يتم توزيع السكر على شركات التعبئة بـ24 جنيهًا لبيعه للمستهلك بـ27 جنيها.