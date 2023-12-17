استمرار صرف السكر على بطاقة التموين بسعر مخفض لجميع المواطنين

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف السكر على بطاقة التموين بالسعر الحر لجميع المواطنين حاملي البطاقات والمستفيدين من الدعم، من خلال منافذ بقالي التموين و1300 مجمع استهلاكي منتشر على مستوى الجمهورية.

صرف السكر على بطاقة التموين

وحددت وزارة التموين سعر صرف السكر على بطاقة التموين، سواء بالسعر المدعم المخصص للمدرجين على منظومة الدعم التمويني، أو بالسعر الحر لشرائه إضافة على حصة البطاقة من السكر، كالتالي:

- سعر السكر المدعم على بطاقة التموين 12.60 جنيه.

- سعر السكر الحر على بطاقة التموين 27 جنيها.

الفئات المسموح لها الحصول على السكر

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أذن الفئات المسموح لها الحصول على السكر بالسعر المدعم 12.60 هم فقط أصحاب بطاقات التموين، في حين أن الفئات المسموح لهم الحصول على السكر الحر بسعر 27 جنيها هم جميع المواطنين وذلك من خلال الشراء من فروع المجمعات الاستهلاكية بكمية 2 كيس لكل مواطن، فيما يحصل أصحاب بطاقات التموين على كيس سكر واحد للبطاقة التي تقل عن 4 أفراد، و2 كيس من السكر للبطاقة التي تزيد عن 4 أفراد.