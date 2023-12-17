إعدام 255 طن أغذية فاسدة وغلق 2000 منشأة مخالفة في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال 175 يوما الماضية، للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

ضبط منشآت غذائية مخالفة

وأسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على 1839 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط 2046 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 154 طنا، و383 كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 101 طن و588 كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب 4830 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 8681 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

تكثيف حملات المراقبة على المنشآت الغذائية

وأكد الدكتور هشام مسعود على وكيل وزارة الصحة، تكثيف حملات مراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي تم مدها 100 يوم أخرى تنفيذاً لتعليمات معالي وزير الصحة والسكان، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.