محافظ مطروح: انخفاض نسبة الأمية إلى 24% خلال 4 أعوام

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انخفاض نسبة الأمية على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، في السلوم والنجيلة وسيدي براني والحمام والعلمين والضبعة وسيوة، بالإضافة إلى مرسى مطروح، في ظل جهود متواصلة لمحاربة الأمية في مختلف الأعمار.

انخفاض نسبة الأمية إلى 24% في مطروح

وقال محافظ مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جهود العاملين في تعليم الكبار بمحافظة مطروح نجحت في خفض نسبة الأمية للشريحة العمرية للمواطنين من عمر 15 عاما فأكثر خلال 4 أعوام، لتهبط النسبة من 32% وتصل إلى 24%، وهي نسبة انخفاض كبيرة خلال هذه الفترة.

فتح فصول جديدة للقضاء على الأمية

وأضاف عادل عبدالمنعم مسلم، مدير عام فرع تعليم الكبار بمطروح، لـ«الوطن»، أنه جرى فتح فصول محو الأمية جديدة لتعليم الأميين القراءة والكتابة وتحفيز المعلمين في القرى والنجوع من السيدات والرجال بفتح فصول في المساجد والمنازل والمدارس لمساعدة الأميين بهدف محو الأمية والقضاء عليها وإعطاء حافز مادي للمعلمين عن كل مواطن يتم محو أميته.

اختبارات مجانية وشهادات للناجحين

وأوضح مدير عام تعليم الكبار بمطروح عن عقد اختبارات للدارسين، بالإضافة إلى الراغبين في الدخول من خارج الفصول بشكل مستمر في جميع مراكز المحافظة، بصورة البطاقة فقط تسهيلاً عليهم، ويتم تسليم الشهادات للناجحين بالمجان دون أية رسوم.