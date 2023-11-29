3 توصيات للمؤتمر السنوي بجامعة الزقازيق عن محو الأمية والتنمية المستدامة

شهد الدكتور إيهاب البيبلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق، فعاليات المؤتمر السنوي لقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أساتذة الجامعة.

التنمية المستدامة في العصر الرقمي

وجاء المؤتمر تحت عنوان «العلوم التربوية والنفسية والتنمية المستدامة في العصر الرقمي»، وناقش موضوعات هامة تتعلق بكيفية ربط العلوم التربوية والنفسية بالتنمية المستدامة في العصر الرقمي، بهدف إعداد جيل جديد من الشباب الواعي المسلح بأحدث العلوم والتدريبات المتخصصة، القادر على بناء مصر الرقمية.

وأشاد الدكتور البيبلاوي بأهمية المؤتمر، الذي يتناول موضوعًا بالغ الأهمية في ظل اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن المؤتمر قدم عرضًا للأفكار الرصينة والحلول العلمية، استثمارًا في العقول وبناء جيل بحثي على أسس علمية ومرتكزات ثابتة مراعية للقيم والمثل ومتصلة بعصر التقنية.

رؤية مصر 2030

ومن جانبه، رحب الدكتور هاني حلمي، عميد كلية التربية النوعية، بنائب رئيس الجامعة، مؤكدًا أن المؤتمر انطلقت محاوره من رؤية مصر 2030، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.

وناقش المؤتمر إنجازات قسم العلوم التربوية والنفسية على مدار العام السابق 2022، بالإضافة إلى التعرف على أهم الآراء والقضايا في مجال التنمية المستدامة في العصر الرقمي، بوجود نخبة من الأساتذة من كافة التخصصات.

وخرج المؤتمر بتوصيات بضرورة تفعيل ودعم محو الأمية الرقمية، ونشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة في العصر الرقمي، وإعداد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في هذا المجال.