يسرا في مهرجان الجونة: وحيد حامد كان دايما عنده حلول لكل المشاكل

تحدثت الفنانة يسرا، عن علاقتها بالكاتب الراحل وحيد حامد، خلال «ماستر كلاس» لها، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة.

وقالت يسرا: «اشتغلت مع مخرجين وكتاب كبار، كل واحد ساب جوايا علامة، وحيد حامد أول مرة أشتغل معاه كان في (أرزاق يا دنيا) مع نور الشريف، كنت بحس طول الوقت إني عايزة أتكلم مع وحيد حامد، ولما كان بيحصلي مشاكل كان دائما بيقولي حلول ويتكلم معايا».

كما تحدثت عن تعاونها مع يوسف شاهين، قائلة: «كان أول تعاون بينا (حدوتة مصرية) وقرأت السيناريو أكثر من 10 مرات، مفهمتوش، وقولتله إني حابة أعمل دور تاني، وهو قالي إنتي هتعملي الشخصية خلاص».

مروان حامد وإيناس الدغيدي أبرز حضور «ماستر كلاس» يسرا في الجونة السينمائي

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور «ماستر كلاس» يسرا بمهرجان الجونة، أبرزهم مروان حامد، إيناس الدغيدي، هدي المفتي، مريم أبوعوف، مريم نعوم، إنجي علاء، أحمد حاتم، عمرو منسي، أبو، يسري نصر الله، بوسي شلبي، نسرين طافش ومحمد شاهين.