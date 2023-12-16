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بطلة فيلم «وداعا جوليا» تشيد بدعم مهرجان الجونة للشعب الفلسطيني

كتب:

بسمة شطا
08:30 م | السبت 16 ديسمبر 2023
فيلم وداعا جوليا

فيلم وداعا جوليا

شاركت الفنانة سيران رياك بطلة فيلم وداعا جوليا الريد، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة.

تفاصيل مشاركتها بالفيلم

وقالت سيران في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه المرة الأولى التي تشارك بها في مهرجان الجونة، متابعة: «سعيدة جدا بمشاركتي الأجواء مميزة والحضور أيضا ولذلك فأنا متحمسة للغاية».

أبطال فيلم وداعا جوليا 

وأشادت بطلة فيلم وداعا جوليا بالدعم الذي يقدمه مهرجان هذا العام في دعمه للقضية الفلسطينية قائلة: «كان لا بد من التعبير ولو بجزء بسيط عن مساندة الشعب الفلسطيني وأ ن نقول لهم إن قلوبنا معكم».

وحرص على حضور ريد كاربت عرض الفيلم خلال فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن من بينهم إنجى المقدم، محمد شاهين، كارمن لبس وآخرين، وشارك في بطولة الفيلم نزار جمعة، سيران رياك، قير دويني، وهو من إخراج وتأليف محمد كردفاني.

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