اعتماد الجدول الزمني لامتحانات الترم الأول في الإسكندرية.. كل المراحل

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والتعليم الابتدائي والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 2 يناير وتنتهي في 24 يناير 2024.

جدول امتحانات المراحلة التعليمية في الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه من المقرر أن تتضمن جداول الامتحانات ما يلي:

- تبدأ امتحانات صفوف التعليم الابتدائي في الفترة من 2 إلى 10 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية «عام- مهنى- صم- مكفوفين» في الفترة 2 إلى 15 يناير 2024.

- تبدأ الشهادة الإعدادية «عام- مهنى- صم- مكفوفين» في الفترة من 17 إلى 24 يناير 2024.

جدول امتحانات المرحلة الثانوية في الإسكندرية

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني من مرحلة الثانوية العامة من الأحد إلى الأربعاء، في الفترة من 14 إلى 24 يناير2024، ويبدأ التعليم المجتمعي في الفترة 2 يناير إلى 10 يناير 2024، أيضًا يبدأ امتحان تعليم المكفوفين من الثلاثاء إلى الثلاثاء في الفترة 2 إلى 23 يناير2024.

كما تبدأ امتحانات تعليم الصم في الفترة 2 إلى 23 يناير 2024، وامتحان التعليم الفني في الفترة 2 إلى 24 يناير 2024.

ووجه محافظ الإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبو زيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملاءمة لأبنائنا الطلاب.

كما شدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.