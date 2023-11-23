عقد امتحانات محو أمية لـ207 مواطنين في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة «دواوين حكومية بلا أمية»، وذلك في ضوء رؤية مصر 2023؛ نحو القضاء على الأمية ورفع كفاءة العنصر البشري، إذ جرى محو أمية 207 مواطنين.

عقد امتحان لـ207 مواطنين غرب الإسكندرية

وفي هذا الصدد، واصلت إدارة شؤون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار، تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى «محافظة بلا أمية»، إذ عُقد امتحان فوري لـ207 مواطنين بحي العجمي ومركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، للذين يعرفون القراءة والكتابة، وذلك للوقوف على مدى قدرتهم واحتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية، وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم.

المحافظة تستهدف القضاء على الأمية

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، في بيان اليوم، أنّ المحافظة تستهدف القضاء على الأمية، وتسعى لتحقيق ذلك، بزيادة فصول محو الأمية، خاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء، تيسيرًا على المواطنين واتساقًا مع رؤية الدولة لمحو الأمية، كحق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة لبناء أسس التنمية البشرية في الجمهورية الجديدة.