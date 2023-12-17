يسرا: أحسن أفلامي كانت مع عادل إمام.. واعتذرت عن أعمال فنية في أوروبا

تحدثت الفنانة يسرا خلال «ماستر كلاس» المقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، عن مشاركتها في فيلم «عمارة يعقوبيان».

وقالت يسرا، إنها في البداية رفضت المشاركة في العمل: «وحيد حامد ومروان وعادل إمام عملوا عليا كمين، وعادل طلب مني أشارك قولتله لا مدام مكنتش موجودة من الأول خلاص ما تحطونيش كده وخلاص».

يسرا: قدمت 17 عملا فنيا مع عادل إمام.. وكان السبب وراء قبول دوري في «عمارة يعقوبيان»

وتابعت يسرا، بأن الفنان عادل إمام طلب منها أن تقرأ السيناريو أولا ثم تقرر، وبالفعل تحمست للمشاركة مع هؤلاء النجوم، «عادل إمام لذيذ ويدخل اللوكشين بيعمل حالة من البهجة وكان عارف كل العاملين ورا الكاميرا، ويدخل يسلم عليهم واحد واحد، وعملت معاه 17 فيلم، من أحسن أعمالي الفنية، هو بيعمل حالة غريبة من الانبساط».

أضافت يسرا أنها اعتذرت عن أعمال فنية في دول أوروبية، لأنها أصبحت نجمة كبيرة وتمتلك جمهور كبير بالوطن العربي، وهي بمصر النجمة رقم واحد، موضحة: «أنا في مصر رقم واحد، ليه أروح هناك أبقى رقم 10».