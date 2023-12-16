نجلاء بدر تتألق في مهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة ساحرة بملك الألوان «الأسود»، أثناء الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ولفتت الأنظار بأناقتها، حيث ارتدت نجلاء بدر فستانا أسود طويلا، من تصميم فريدة تمراز التي تحرص على التعاون معها كل عام، وأجرت على التصميم الأصلي بعض التعديلات حتى يصبح أكثر أناقة.

ويأتي ذلك بخلاف آخر دورة للجونة السينمائي، التي تعرضت فيها بدر لبعض الانتقاد من المتابعين، حيث حضرت إحدى فعاليات الدورة الماضية في الجونة والتي أقيمت عام 2021، حيث ارتدت فستانا وصفه البعض بـ«الجريء».

نجلاء بدر حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها في بطولة مسلسل «صوت وصورة»

وتتواجد نجلاء بدر في الجونة لحضور فعاليات المهرجان في دورته الاستثنائية، وتحرص على حضور عروض الأفلام والمشاركة في الندوات التثقيفية المختلفة، وحققت نجلاء بدر نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «صوت وصورة» الذي عُرض خلال الفترة الماضية.

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.