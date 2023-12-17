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القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية على أهداف لبنانية بالحدود الجنوبية

كتب:

منتصر سليمان
01:38 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
غارات على لبنان

غارات على لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع غارات إسرائيلية على أهداف لبنانية بالحدود الجنوبية.

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بقلم منتصر سليمان