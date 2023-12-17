القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية على أهداف لبنانية بالحدود الجنوبية كتب: منتصر سليمان 01:38 م | الأحد 17 ديسمبر 2023 غارات على لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع غارات إسرائيلية على أهداف لبنانية بالحدود الجنوبية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة خبير استراتيجي: إسرائيل خسرت ربع قوتها البرية في الحرب على غزة «القاهرة الإخبارية»: مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش صفقة لإعادة المحتجزين في غزة «حياة كريمة»: الأطفال كتبوا رسائل دعم على شاحنات المساعدات المرسلة إلى غزة لبنان غزة حصار غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان