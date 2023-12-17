صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة كتب: منتصر سليمان 01:01 م | الأحد 17 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزيرة الخارجية الفرنسية: نعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات داخل قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل جندي وضابط في المعارك مع الفصائل الفلسطينية جنوب قطاع غزة عاجل.. الفصائل الفلسطينية أذلت الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.. الديهي يوضح «القاهرة الإخبارية»: دخول كميات كبيرة من خيام الإغاثة إلى قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على خان يونس جنوب قطاع غزة قطاع غزة غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان