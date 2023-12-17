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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

كتب:

منتصر سليمان
01:01 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

 

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