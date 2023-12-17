«رياضة الشرقية» تفتح باب الاشتراك في ماراثون زايد بالعاصمة الإدارية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الشرقية، فتح باب التسجيل للمشاركة في مشروع زايد، والذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 30 ديسمبر، تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني 52 لدولة الإمارات العربية، وذلك من خلال الموقع الرسمي للحدث https://zayedcharity.run/، تحت شعار «نجري للعون».

وأوضحت «رياضة الشرقية»، أن هذا الحدث يعد من أبرز الماراثونات بالجمهورية، ويستضيف المشاركين من جميع أنحاء مصر والعالم، ويُعتبر فرصة فريدة لهواة الرياضة والركض للاستمتاع بالمشاركة الفربدة، فيما يتضم الماراثون مسارات متنوعة تناسب لكل المنضمين والمشاركين في الماراثون، سواء المحترفين أو المبتدئين.

ماراثون الجري بالعاصمة الإدارية

ومن المتوقع أن يستضيف ماراثون عون للجري أسرا وهواة الركض والرياضيين عموما من مختلف الأعمار، ويمر المتسابقون في نقاط المركز الثقافي الإسلامي، ومجلس النواب وحي المال والأعمال، الوزارات، قوس النصر، الحي الحكومي، ساحة الشعب، ويكون المسافة المحددة للجري لذوي الهم 4 كيلو متر إضافة إلى الجري مسافة 10 كيلو مترات كسباق رئيسي.