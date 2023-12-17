5 إجراءات تتخذها محافظة الغربية لضمان سلامة المعدات ومواجهة الأزمات

جهود كبيرة تبذلها القيادات التنفيذية بمحافظة الغربية، في متابعة صيانة المعدات وذلك للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة جميع المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية.

جولات ميدانية

جولات ميدانية يقوم بها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمختلف مدن ومراكز المحافظة للوقوف بنفسه على أعمال صيانة المعدات الخاصة بكل مدينة ومركز وقدرتها على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، ومدى سرعة التعامل معها وبكفاءة عالية.

العديد من الإجراءات طالب محافظ الإقليم رؤساء المدن والأحياء والمراكز بضرورة العمل على تنفيذها أثناء التعامل مع المعدات لتكون قادرة على العمل أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية.

الحفاظ على المعدات

وأوضح محافظ الغربية أن العمل على متابعة كفاءة المعدات بمدن ومراكز المحافظة، يأتي ضمن استعداد أجهزة المحافظة لمواجهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث، وذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرصه على تنفيذ جولات ميدانية للوقوف على مدى عمل تلك المعدات، مطالبا رؤساء المدن والأحياء والمراكز والجهات المعنية العديد من الإجراءات لضمان استمرار عمل تلك المعدات، وكالتالي:

- إقامة ورشة صيانة دائمة.

- إجراء أعمال الصيانة العاجلة للسيارات والمعدات.

- توفير قطع الغيار اللازمة للمعدات.

-التدريب الجيد لسائقي تلك المعدات.

- الوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات.