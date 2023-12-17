فرص عمل متنوعة توفرها «الشباب والرياضة» في 17 محافظة

تواصل وزارة الشباب والرياضة، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من الجنسين بكبرى الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص.

توجيهات وزير الشباب والرياضة

وفي إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر ومبادرة توظيف مصر، عن توافر وظائف وفرص عمل متنوعة بشركة قطب جروب، في 17 محافظة من محافظات الجمهورية.

«الوطن» تستعرض وظائف وفرص عمل الشباب والرياضة على النحو والتفاصيل التالية:

- مندوب مبيعات

- مشرف مبيعات

- مدير مبيعات

مكان العمل

- مندوب المبيعات في المناطق والمحافظات التالية:

«الإسكندرية - القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الشرقية - الغربية - البحيرة - المنوفية - المنيا - دمياط - بورسعيد - سوهاج – أسيوط»

مشرف المبيعات في المناطق والمحافظات التالية:

«الشرقية - الدقهلية - الأقصر - أسوان»

مدير مبيعات في المناطق والمحافظات التالية

«الإسكندرية - الشرقية - القاهرة - بني سويف - قنا»

متطلبات الوظيفة:

مندوب مبيعات

«ذكر، أنثى - حد أقصى للسن 32 - مؤهل عالي - شهادة الخدمة العسكرية - لا يشترط خبره»

مشرف مبيعات

«ذكر – حد أقصى للسن 38 - خبرة 5 سنوات منهم سنة إشراف – مؤهل عالي»

مدير مبيعات

«ذكر- حد أقصى للسن 47 سنة - 8 سنوات خبرة منهم على الأقل 3 سنوات إدارة - مؤهل عالي»

المميزات والحقوق

• مرتب مجزي

• تأمين اجتماعي

• تأمين صحي

• صندوق زمالة

• مكافآت ومسابقات

• مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء

• الجمعة إجازة

• للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/JLagjwz9x5