وصول 40 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح كتب: هاجر عمر 01:49 م | الأحد 17 ديسمبر 2023 معبر فح أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأنَّ 40 شاحنة مساعدات وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في نبأ عاجل منذ قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 100 شاحنة مساعدات جديدة عبر معبر رفح 60 شاحنة مساعدات تصل الجانب الفلسطيني من معبر رفح.. ومصر تستقبل 10 مصابين اصطفاف 140 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح استعدادا لدخول غزة 20 شاحنة مساعدات تصل الجانب الفلسطيني من معبر رفح شاحنة مساعدات غزة معبر رفح فلسطين بقلم هاجر عمر