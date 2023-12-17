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وصول 40 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

كتب:

هاجر عمر
01:49 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
معبر فح

معبر فح

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأنَّ 40 شاحنة مساعدات وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في نبأ عاجل منذ قليل. 

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