يسرا: «البالطو الأبيض» حلم طفولتي.. وسعاد حسني سبب دخولي التمثيل

تحدثت الفنانة يسرا عن علاقة الصداقة والزمالة التي جمعتها بالمخرجة إيناس الدغيدي، وذلك خلال «ماستر كلاس» ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: «بدأت مع إيناس الدغيدي من وقت طويل، ومنذ ذلك الوقت ونحن أصدقاء وأهل وأخوات».

وتابعت يسرا: «سعدت للغاية بفيلم (دانتيلا)، وبالعمل مع إلهام شاهين، وهي ممثلة قوية، وإيناس الدغيدي مخرجة قوية وشاطرة، وهي في لوكشين التصوير بتخوف».

يسرا: كنت عايزة أطلع دكتورة.. لكن حبيت التمثيل

وعن بداية علاقتها بمجال التمثيل، أوضحت يسرا: «لما حد كان بيسألني وأنا صغيرة نفسي أطلع إيه، كنت بقول دكتورة، ولكن بعد كده اكتشفت إني عايزة أبقى ممثلة، وكان عندي وقتها 17 سنة، لما شوفت سعاد حسني وهي بتصور في المعمورة، وبعد كده كلمت ربنا وقولت يا رب عايزة أبقى زيها، لذلك سعاد حسني هي السبب في دخولي التمثيل».

وأضافت: «حبيت التمثيل عشان بيديك كل الوشوش اللي ممكن تعيشيها في حياتك».