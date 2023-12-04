للمرة الثانية في 22 عاما.. يسرا تغيب عن الموسم الرمضاني المقبل

أكدت الفنانة يسرا غيابها عن الموسم الرمضاني المُقبل 2024، وربما تكون هذه هي المرة الثالثة التي تغيب فيها يسرا عن الموسم الرمضاني منذ عام 2002 حينما قدمت مسلسل أين قلبي ولم تغب من قبل سوى في عام 2011.

سبب غياب يسرا عن رمضان المقبل

وأوضحت يسرا خلال تصريحات تلفزيونية، أن سبب غيابها عن رمضان القادم هي حالة الإرهاق التي تعيش فيها وقالت «لسة مش عارفة هكون في رمضان ولا لأ بس غالبا لأ لأن رمضان ده قريب أوي من رمضان اللي فات وأنا بصراحة ملحقتش أرتاح وكان مجهود كبير جدا عليا السنة اللي فاتت»، مؤكدة أنها تستعد لعمل سينمائي جديد وهو شغلها الشاغل حاليًا.

وقدمت يسرا رمضان الماضي مسلسل 1000 حمدلله على السلامة وشارك في الموسم الرمضاني 2023 وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم شيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة وعدد آخر من الفنانين.