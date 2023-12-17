محافظ بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، لجنة من عدة جهات، لتفقد عدد من المشروعات.

واستعرض محافظ بورسعيد مع أعضاء اللجنة، عددا من المشروعات التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد خلال الفترة الماضية، مشيرا أن المحافظة أصبحت إحدى المدن النموذجية، و شهدت تطورا انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت مؤخرا مشروعات خدمية وتنموية وقومية في مختلف المجالات، منها الصناعية والسياحية، إضافة إلى تطوير شامل في الطرق.

الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة

ومن المقرر أن تشمل زيارة اللجنة تفقد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام، فضلا عن تفقد اصطفاف معدات المحافظة داخل جراجات الأحياء للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها لإدارة الأزمات.