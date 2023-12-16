محافظ بورسعيد يتابع أعمال المجمع الثالث للصناعات المغذية (صور)

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، ورافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية.

تشغيل مجمع الصناعات في عيد النصر

وأكد محافظ بورسعيد، أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث وصل لمراحل متقدمة، وذلك استعدادا لافتتاح المجمع وتشغيله خلال أعياد النصر، موجها بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في الوقت المحدد.

4 مجمعات صناعية

وأكد محافظ بورسعيد، أن مجمع الصناعات الثالث يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة تضم مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية، وذلك بمساحات مختلفة، مشيرا إلى عقد اختبارات شخصية للمتقدمين للمشروع، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مع تقديم كل الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمون على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

توفير فرص عمل

ولفت المحافظ إلى أن المجمع سيسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية، ويخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.