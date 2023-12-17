باحثة فلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد إطالة أمد الحرب في غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ الاحتلال مصمم حتى هذه اللحظة على الاستمرار والتموضع في بعض مناطق قطاع غزة حتى المناطق التي لم يستطع الدخول إليها، فإنَّه سيتعامل معها بالسياسات الأخرى والأدوات التي يستخدمها الآن في الضفة الغربية.

وأضافت تمارا حداد، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه السياسات تتمثل في الاعتقالات واستخدام القصف الجوي على قطاع غزة، حتى المناطق التي لم يستطع الدخول بريا إليها، فإنه سيتعامل بها عبر تعميق الأزمة الإنسانية واستئناف إطلاق النار، وهذا ما يصبو إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتابع الكاتبة والباحثة السياسية أنَّ الاحتلال يطيل الحرب حتى تتحول إلى حرب استنزاف رغم الخسائر البشرية، الاقتصادية، والعتادية والأسلحة في صفوف جيش الاحتلال، إلا أنَّه مقتنع بفكرة واحدة وهي إنجاز جزء من الأهداف التي تم وضعها في قطاع غزة، وملف التهجير مازال قائما، أما جيك سوليفان، فقد زار دولة الاحتلال من أجل استمرار إعطاء النصيحة والمشورة بتكثيف العمليات، لا من أجل إلقاء اللوم عليها".