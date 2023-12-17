محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الحليم محمود

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الحليم بنطاق حي الزهور، وذلك بالتنسيق مع جهاز التعمير، ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف وتوسعة الطريق

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطرق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات و العلامات المرورية.

منظومة الطرق ببورسعيد

ووجه اللواء عادل الغضبان بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.