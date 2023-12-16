لاعبو منتخب بورسعيد للإنقاذ يحصدون الميداليات في التجارب المؤهلة لأفريقيا

نجح لاعبو منتخب بورسعيد للإنقاذ في حصد مراكز متقدمة خلال المشاركة في تجارب أداء منتخب مصر التي أقيمت في الإسكندرية اليوم السبت، للتأهل لبطولة أفريقيا.

8 لاعبين حصدوا مراكز متقدمة

وأعلن إسلام حمص، رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، لـ«الوطن»، أن 8 لاعبين بمنتخب بورسعيد للإنقاذ حققوا مراكز متقدمة في تجارب أداء منتخب مصر، وهم محمود الدسوقي الذي حصد المركز الأول في سباق إعلام الشاطئ، كما حصد كريم يوسف المركز الأول في سباق البورد، وحققت جميلة علي صابر المركز الثاني في سباق البورد، وفريدة فرج المركز الثاني في سباق السطح، وهنا مصطفى المركز الثالث في سباق السطح، ومحمود المنزلاوي المركز الثالث في سباق السطح، ومروان شيكو المركز الثالث في سباق 2 كيلو، وياسين أيمن المركز الثالث في سباق البورد.

وأكد رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ سعادته بأداء اللاعبين الذين نجحوا في ترجمة مجهود الفترة الماضية لمراكز كبيرة.

وأشار «حمص» إلى أن اللاعبين خضعوا خلال الفترة الماضية، لمعسكر تدريبي تحت قيادته وإشراف مدربي منتخب بورسعيد، وأن هذه المراكز كانت متوقعة لهم فهم على قدر من المسؤولية ويستحقون الانضمام للمنتخب الوطني.

فرصة التنافس عالميا

وأكد «حمص» أن رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ سامح الشاذلي، مهتم بكل صغيرة وكبيرة في البطولات التي ينظمها الاتحاد، ويمنح فرصة الانضمام للمنتخب لكل المجتهدين من كل المناطق حتى يخرج أبطال جدد ينافسون في بطولات أفريقيا والعالم.