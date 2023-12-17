«نوعية كفر الشيخ» تنظم دورة تدريبية ضمن البرنامج القومي «مودة»

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ دورة تدريبية ضمن البرنامج القومي «مودة»، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف الحفاظ علي كيان الأسرة المصرية.

جاء ذلك تحت رعاية عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور طارق عطية عبد الرحمن، المنسق الفني للبرنامج القومي «مودة» بالجامعة.

إقبال من الطلاب على حضور الدورة التدريبية

وشهدت الدورة التدريبية إقبال كثيف من الطلبة والطالبات وتفاعلهم الكبير ومشاركتهم الفاعلة في ورش العمل وفاعليات الدورة التدريبية، وقام بالتدريب في الدورة الدكتورة لمياء لطفي، الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية أحد مدربي فريق «مودة» المعتمدين بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء حسني الأشرف، عميد الكلية والدكتورة وجيدة حماد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مرفت الدميري، أستاذ الاقتصاد المنزلي، والدكتور ممدوح شتلة، رئيس قسم الإعلام التربوي، والدكتور تامر كامل، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور محمد رضوان، منسق البرنامج المميز لتكنولوجيا التعليم.

ما هو البرنامج القومي «مودة»؟

جدير بالذكر أنّ البرنامج القومي «مودة» يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفض المنازعات بما يُساهم في خفض معدلات الطلاق.