بعد تعديل أجر الاشتراك التأميني.. ما هو الحد الأدنى للأجور؟

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل تعديلات كل من الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، موضحة أنه تم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 12.600 جنيه بدلاً من 10.900 جنيه.

آلية سنوية لزيادة الحدين

وحسب بيان الهيئة: قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، يأتي تطبيقاً لقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يتضمَّن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمين الاجتماعي بهدف تحسين قيمة المعاشات للمؤمَّن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأضافت الهيئة أنه لا يوجد تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3500 جنيه، حيثُ إن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعاملين من جهة عملهم، في حين أن أجر الإشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي فقط.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كشفت تفاصيل زيادة المعاشات اعتبارا من يناير 2024، في إطار الاهتمام بتحسين دخول المواطنين من مختلف الفئات.