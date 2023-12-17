زيادة المعاشات يناير 2024.. اعرف الحد الأدنى والأقصى وموعد التطبيق

بشرى جديدة لمستحقي المعاشات، كشفت عنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم، بقرار زيادة المعاشات يناير 2024، في إطار الاهتمام بتحسين دخول المواطنين من مختلف الفئات.

قيمة زيادة المعاشات يناير 2024

وقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان، إنه جرت الموافقة على زيادة المعاشات يناير 2024، برفع الحد الأدنى للمعاش ليكون 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات، بزيادة 195 جنيها، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10 آلاف و80 جنيها، بدلاً من 8720 جنيها، بزيادة قدرها 1360 جنيها.

موعد صرف زيادة المعاشات

ومع إقرار زيادة المعاشات يناير 2024، من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المعاش بالزيادة الجديدة، لأكثر من 10 ملايين مستحق، اعتبارا من 1 يناير المقبل، ويستمر صرف المعاشات على مدار 6 أيام متتالية.

ويمكن للمواطنين صرف المعاشات بالزيادة، من خلال ماكينات الصرف الآلي «ATM» المنشترة في كل المحافظات، ومن منافد البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية لشبكات الهواتف المحمولة، ومنافذ شركة «فوري».