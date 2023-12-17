تعرف على جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 في 6 محافظات

أعلنت مختلف المحافظات عن جدول ومواعيد امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 في مختلف مديريات التربية والتعليم بالدقهلية داخل 6 محافظات، التي من المقرر لها أن تبدأ في مختلف المديريات في نهاية شهر ديسمبر حتى منتصف شهر يناير.

امتحانات الشهادة الابتدائية 2024

وحددت مديرية التربية والتعليم في القليوبية جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 في الشرقية كالآتي:

- يوم الاثنين 15 يناير 2024: مادة اللغة العربية - مادة التربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: مادة الرياضيات - مادة اللغة الأجنبية.

- يوم الأربعاء 17 يناير 2024: مادة العلوم.

- يوم الخميس 18 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الشهادة الابتدائية في القليوبية

تأتي الامتحانات في القليوبية في 8 مواد دراسية على مدار 4 أيام، تبدأ الثلاثاء 9 يناير المقبل، وتنتهي السبت 13يناير كالتالي:

- الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية

- الأربعاء 10 يناير: العلوم واللغة الأجنبية

- الخميس 11 يناير: الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية

- السبت 13 يناير: الرياضيات وICT.

امتحانات الشهادة الابتدائية في الغربية

وجاء جدول امتحانات الشهادة الابتدائية في الغربية 8 مواد دراسية على مدار 4 أيام، تبدأ الثلاثاء 9 يناير المقبل، وتنتهي السبت 13 من الشهر نفسه، وجاء الجدول كالتالي:

- الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية

- الأربعاء 10 يناير: العلوم واللغة الأجنبية

- الخميس 11 يناير: الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية

- السبت 13 يناير: الرياضيات وICT.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية بالإسكندرية

- الاثنين الموافق 2023/12/18، لغة عربية وتربية دينية.

- الثلاثاء 2023/12/19 علوم ومهارات.

- الأربعاء 2023/12/20 دراسات وتكنولوجيا.

- الخميس 2023/12/21 اللغة الإنجليزية والرياضيات

وجري تحديد امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 بالمستوى الرفيع للمدارس كفر الشيخ يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، وامتحان مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف السادس الابتدائي

وفي محافظة مطروح جري تحديد موعد امتحانات الشهادة الابتدائية بمطروح، التي تبدأ من 21 يناير حتى 24 يناير 2024.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية بالدقهلية 2024

وجاء الجدول المحدد الشهادة الابتدائية بالدقهلية للفصل الدراسي الأول تشمل الآتي:

- الثلاثاء 9 يناير.. مادة اللغة العربية.

- الأربعاء 10 يناير.. الرياضيات والمهارات المهنية.

- الخميس 11 يناير.. العلوم وICT.

- السبت 13 يناير.. الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية