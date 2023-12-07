«تعليم الدقهلية» تكرم الطلبة حفظة القرآن الكريم

كرم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، الطلبة الأوائل في حفظ القرآن الكريم، بهدف حث وتشجيع الطلاب على الاستمرار في ذلك.

تكريم حفظة القرآن الكريم بالدقهلية

وأشار «شعبان» في بيان له إلى أنه تم تكريم الطلاب بمسابقة القرآن الكريم في محافظة الدقهلية في المستويات الثلاث، وهي كالتالي:

- المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا

- المستوى الثاني 20 جزءًا

- المستوى الثالث 10 أجزاء

وتم التكريم داخل مدرسة الشهيد هشام بركات.

تكريم الحاصل على المركز الأول في مسابقة المشغولات والمنتجات الخشبية

وفي سياق متصل قام الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بتكريم الطالب مازن محمد بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، بعد فوزه وحصوله علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المشغولات والمنتجات الخشبية.

وأكد «شعبان» أنه جرى تكريم شادية محمد مديرة مدرسة عمر بن عبد العزيز والمشرف على المشروع بعد مشاركتهم في المسابقة بهدف نشر الوعى بثقافة المدرسة المنتجة، وإكساب المجتمع المدرسي المعارف والمهارات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ مشروعات اقتصادية متناهية الصغر وريادة الأعمال مستخدمين كافة الإمكانات المتاحة بالمدرسة.