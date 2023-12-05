«تعليم الدقهلية» تنظم مؤتمرا للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية موتمرا داخل نقابة المعلمين، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، باعتبارها واجب وطني.

توعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان، إلى أن المؤتمر جاء في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وعقد مؤتمرات وندوات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة والذهاب الي اللجان الانتخابية والادلاء بأصواتهم إيماناً بدورهم وواجبهم الوطني تجاه وطنهم.

وذكرت المحافظة، أن المؤتمر جاء بهدف حث المعلمين بالدقهلية لتوعية الطلاب داخل المدارس بأهمية المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية في المستقبل، وغرس روح الانتماء لديهم وحب الوطن، ليكون لدينا جيل واعي ومثقف بحقوقه وواجباته تجاه وطنه لأن الاوطان لا تبني إلا بسواعد شبابها ووعيهم.

وأكدت المحافظة، السعي المستمر من أجل أن تكون الدقهلية من أولى المحافظات في المشاركة في الانتخابات الرئاسية كعادتها في كل الاستحقاقات الدستورية، فالدقهلية دائماً تضرب اروع المثل في المشاركة في كافة الاستحقاقات لما لدي أبنائها من وعي كامل بأهمية المشاركة.