«تعليم الدقهلية» تحصد المركز الأول في مسابقة المشغولات

قال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن المديرية فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المشغولات والمنتجات الخشبية والفنية.

فوز الدقهلية بمسابقة المشغولات اليدوية

وأضاف «شعبان» في بيان له، أن الفوز تحقق بفضل تعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ جرى إطلاق مسابقة مشروعي مستقبلي لجميع طلاب مدارس التعليم العام بكافة أنواعه في جميع مراحل التعليم العام على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي، بهدف نشر الوعى بثقافة المدرسة المنتجة وإكساب المجتمع المدرسي المعارف والمهارات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ مشروعات اقتصادية متناهية الصغر وريادة الأعمال مستخدمين كافة الإمكانات المتاحة بالمدرسة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن المسابقة تضمنت المسابقة 3 مجالات هى تدوير المخلفات والمشروعات الخضراء صديقة البيئة الصناعات والمشغولات والمنتجات الهشبية والفنية، وفقا للشروط والمعايير واستمارة التقييم المرسلة.

وأوضح أن تعليم الدقهلية حصدت المركز الأول في مسابقة المشغولات والمنتجات الخشبية والفنية، إذ فاز الطالب مازن محمد كمال بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية حصوله على المركز الاول جمهورى والأستاذة شادية محمد محمود مديرة مدرسة عمر بن عبد العزيز المشرف على تنفيذ المشروع وتم اتخاذ كافة إجراءات صرف المكافأة المالية وسيتم تكريمهم فى ديوان الوزارة.