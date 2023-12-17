جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 بمحافظة الإسكندرية.. الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول وهو الجدول الذي يبدأ في 2 يناير حتى 10 من ذات الشهر أي لمدة 5 أيام فقط.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية بحسب الإعلان الرسمي من قبل المديرية بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات في عروس البحر الأبيض المتوسط.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 بمحافظة الإسكندرية

قد تحدد جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول كالتالي:

- الاثنين الموافق 2023/12/18، لغة عربية وتربية دينية.

- الثلاثاء 2 يناير، لغة عربية وخط.

- الأربعاء 3 يناير، اللغة الأجنبية + المهارات المهنية.

- الخميس 4 يناير، علوم + ICT.

- الثلاثاء 9 يناير، الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 10 يناير، الرياضيات + التربية الدينية.

ضوابط امتحانات المرحلة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية

وتمثلت ضوابط امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية في التالي:

- يترك لكل إدارة تعليمية حرية إجراء الامتحان صباحا أو مساء حسب الإمكانيات المتاحة.

- يخصص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

- يترك لكل مدرسة تحديد موعد المهام الأدائية بواقع فترة واحدة «حصتين» لكل مادة.

- يترك لكل مدرسة حرية التصرف، واختيار موعد امتحان مادة اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع».

- بالنسبة لامتحان طلبة الدمج يراعى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017.