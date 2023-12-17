استشاري: تكنولوجيا المعلومات تساعدنا على رفع مستوى الرعاية الصحية

قال الدكتور محمد خليف استشاري تكنولوجيا المعلومات، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إحدى أدوات التنمية الجادة بشكل عام، قد تكون تنمية ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية، وأهدافها 17 هدفا، تشمل كافة مناحي الحياة من التعليم الجيد والصحة الجيدة، ومكافحة الفقر والأمراض، وإدارة المياه والحصول على الوظائف.

«خليف»: دور تكنولوجيا المعلومات يظهر كوسيلة للتنمية المستدامة

وأضاف «خليف» خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أن دور تكنولوجيا المعلومات، يظهر كوسيلة للتنمية المستدامة، خاصة بعد تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المختلفة، التي أتاحت للدول والمؤسسات الكبرى، على وجود تنمية قابلة للتنفيذ في أقل تكلفة وأكبر عائد.

خليف: لدينا تكلفة عالية جدًا لميكنة الخدمات

وتابع استشاري تكنولوجيا المعلومات، لدينا تكلفة عالية جدًا لميكنة الخدمات، وباستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن لنا الحصول على نشر كامل للرعاية الصحية بشكل إلكتروني، يزيد اختراق الرعاية الجيدة لكافة المواطنين والوصول لهم، في كافة أنحاء الجمهورية، لذا فإن تكنولوجيا المعلومات تساعدنا على رفع مستوى الرعاية الصحية، وكذلك بكافة المناحي، ويمكن استخدامها في التعليم والتنمية الاقتصادية.