جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024 بقنا

اعتمد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024 التي وضُعت من قبل إدارة شؤون الطلبة والامتحانات المنبثقة عن الإدارة العامة للخدمات التربوية وبالتنسيق مع التعليم المختص، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والتزاما ًبالقرارات الوزارية المنظمة للخطة الزمنية للعام الدراسي ونظام التقويم الشامل ومراعاة إجازات وأعياد الأخوة الأقباط.

موعد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا

أشار مدير تعليم قنا إلى أنه من المُحدد أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والرسمي لغات الأحد 14/1/2024 على أن تنتهي امتحانات الصف الأول يوم الأربعاء 24/1/2024 فترة صباحية، وتنتهي امتحانات الصف الثاني الثلاثاء 23/1/2024 فترة مسائية، بينما تمتحن المواد غير المضافة للصفين بداية من الثلاثاء 2/1/2024 حتى الخميس 4/1/2024.

جداول امتحانات الترم الأول 2024 بقنا

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للمدارس العامة والرسمية لغات اعتباراً من يوم الأربعاء 10 /1/2024 حتى الاثنين 15/1/2024، والصفين الأول والثاني الإعدادي المهني والدمج من الثلاثاء 2/1/2024 إلى الثلاثاء 9/1/2024.

بينما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية لمدارس التعليم العام والرسمي لغات والدمج والمهني اعتبارا من يوم الأربعاء 17/1/2024 حتى الأربعاء 24/1/2024.

أما امتحانات الصفين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية العام والرسمي لغات والدمج تبدأ الثلاثاء 2/1/2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 9/1/2024.

وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء 10/1/2024 إلى الاثنين 15/1/2024 .

جدول امتحانات النقل للتعليم الفني بقنا

وبحسب مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا ، في بيان لها اليوم، كما تقرر بداية امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني ( الصناعي والزراعي والتجاري ) اعتبارا من الثلاثاء الموافق 2/1/2024 ويمتحن فيه طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ، والصفوف من الأول إلى الرابع نظام الخمس سنوات .