جيسون موموا يكشف عن وجبة غريبة يتناولها يوميا على الإفطار

كشف الممثل جيسون موموا عن وجبة الإفطار المُفضلة والتي يتناولها يوميًا على الصباح والتي تُعتبر وجبة غير تقليدية، بل من المُمكن وصفها أيضًا بالغريبة.

أرز مع أفوكادو بجانب البيض المقلي وسردين

وكشف نجم أكوا مان، لمجلة «people» الأمريكية، أن تِلك الوجبة هي عبارة عن أرز مع أفوكادو بجانب البيض المقلي وسردين، مضيفًا أن السردين يجب أن يكون طازجًا، يأكلها كما هي في بعض الأحيان، وأحيانا يتناولها مشوية.

وأشار النجم البالغ من العمر 44 عامًا، إلى أنه كل ما كان بإمكانه تناول هذه الوجبة على الصباح يفعل ذلك، فهذه هي الوجبة الوحيدة المُفضلة لديه، وحينما يكون في المدينة التي نشأ فيها هاواي يتناول النقانق البرتغالية ووعاء كبير من الحلوى.