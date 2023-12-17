لصالح أهالي غزة.. مسار إجباري يطرح أغنية «روح الروح» غدا

يطرح فريق مسار إجباري، غدًا، أغنيتهم الجديدة «روح الروح» والمُهداة لأهالي غزة في الأوضاع الصعبة التي يمرون بها، نتيجة الحرب مع إسرائيل والتي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى التي قامت بها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفريق، طرح الأغنية غدًا، حيث كتبت: «إحنا صحاب الأرض، إحنا السكان الأصليين، وجذور بتمد لعاشر جد، بتهتف وتغني فلسطين، بكرة الساعة 6، ميعاد أغنيتنا الجديدة على كل منصات الموسيقى».

روح الروح هي الجملة التي خرجت من رحم المُعاناة في قطاع غزة، على لسان الجد خالد نبهان، الذي احتضن حفيدته صاحبة الخمسة أعوام التي استشهدت نتيجة القصف هناك، وقال جُملته الشهيرة، مشيرًا إلى طفلته ريم «روح الروح» قبل أن يودعها لمثواها الأخير.

وأعلن فريق مسار إجباري في بيان سابق، أنهم سيهدون جزءا من العائد من أرباح هذه الأغنية لصالح أهالي غزة.