بعد استشهاد حفيدته «روح الروح».. جد «ريم» يداوي جراح المصابين بمستشفيات عزة
كتب:
أحمد عادل موسى
12:56 م | السبت 09 ديسمبر 2023
جد طفلة روح الروح
بصبر كبير يتحلى به جد الطفلة ريم التي وصفها بـ«روح الروح» وهزت قلوب العالم عند استشهادها، يتجول الرجل بين مستشفيات غزة لمساندة الأطباء في علاج الجرحى أو تكفين الشهداء، جانبًا إلى جنب لمحاولة تخفيف آلام الأطفال والآباء والأمهات على ما أصابهم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
جد الطفلة ريم
وظهر خالد نبهان جد الطفلة في العديد من الفيديوهات داخل مستشفيات غزة وهو يواسي أهالي المكلومين بثقة ويقين مطلق بالرغم من استشهاد حفيديه «طارق وريم» قبل إصابتهما صواريخ طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
«قول حسبي الله ونعم الوكيل عشان الله يستجيب يا حبيبي، قول يارب حسبى الله ونعم الوكيل يارب ألطف بينا أرفع الكرب عنا يارب أدعي ربنا يستجيبلك».. بهذه كلمات مؤثرة قالها جد الطفلة ريم لأحد مصابي قصف الاحتلال الإسرائيلي وهو ملقى على الأرض داخل المستشفى.
الشيخ الذي فقد حفيدته "روح الروح" بثبات الصابرين يواسي الجرحى والمصابين. pic.twitter.com/rqyKVI1zYp— #القدس_ينتفض (@MyPalestine0) December 6, 2023
وظهر خالد نبهان في فيديو آخر وهو يتحلى بالصبر والشجاعة ليحاول مساندة مصاب يصرخ من شدة الألم للوقوف على قدميه، ليذهب مسرعًا لإحضار أدوات تطهير الجروح.
جد "روح الروح" تطوّع لأجل مد يد العون لطواقم التمريض.— يُوسُفْ الحَارِثِي الجَزَائِرِي ???? (@Youcef_Hirtsi) December 7, 2023
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لله الأمر من قبل و من بعد.
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اللهم دمر بني صهيون و أرنا فيهم عجائب قدرتك.
.#أبوعبيدةpic.twitter.com/8M8t9pTlyp
تضامن كوكا
وفي سياق آخر، يواصل أحمد حسن كوكا لاعب فريق بينديك سبور، دعمه للقضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، وآخرها بعد تسجيله هدف هاتريك في الفوز علي نظيرة إسبرطة في دور الـ32 من بطولة كأس تركيا، قام برفع قميصه ويظهر لقطة للجد خالد نبهان وهو يحمل حفيدته الشهيدة، وكتب عبارة «هذه روح الروح».