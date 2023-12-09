بعد استشهاد حفيدته «روح الروح».. جد «ريم» يداوي جراح المصابين بمستشفيات عزة

بصبر كبير يتحلى به جد الطفلة ريم التي وصفها بـ«روح الروح» وهزت قلوب العالم عند استشهادها، يتجول الرجل بين مستشفيات غزة لمساندة الأطباء في علاج الجرحى أو تكفين الشهداء، جانبًا إلى جنب لمحاولة تخفيف آلام الأطفال والآباء والأمهات على ما أصابهم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

جد الطفلة ريم

وظهر خالد نبهان جد الطفلة في العديد من الفيديوهات داخل مستشفيات غزة وهو يواسي أهالي المكلومين بثقة ويقين مطلق بالرغم من استشهاد حفيديه «طارق وريم» قبل إصابتهما صواريخ طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

«قول حسبي الله ونعم الوكيل عشان الله يستجيب يا حبيبي، قول يارب حسبى الله ونعم الوكيل يارب ألطف بينا أرفع الكرب عنا يارب أدعي ربنا يستجيبلك».. بهذه كلمات مؤثرة قالها جد الطفلة ريم لأحد مصابي قصف الاحتلال الإسرائيلي وهو ملقى على الأرض داخل المستشفى.

الشيخ الذي فقد حفيدته "روح الروح" بثبات الصابرين يواسي الجرحى والمصابين. pic.twitter.com/rqyKVI1zYp — #القدس_ينتفض (@MyPalestine0) December 6, 2023

وظهر خالد نبهان في فيديو آخر وهو يتحلى بالصبر والشجاعة ليحاول مساندة مصاب يصرخ من شدة الألم للوقوف على قدميه، ليذهب مسرعًا لإحضار أدوات تطهير الجروح.

جد "روح الروح" تطوّع لأجل مد يد العون لطواقم التمريض.

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لله الأمر من قبل و من بعد.

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اللهم دمر بني صهيون و أرنا فيهم عجائب قدرتك.

.#أبوعبيدةpic.twitter.com/8M8t9pTlyp — يُوسُفْ الحَارِثِي الجَزَائِرِي ???? (@Youcef_Hirtsi) December 7, 2023

تضامن كوكا

وفي سياق آخر، يواصل أحمد حسن كوكا لاعب فريق بينديك سبور، دعمه للقضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، وآخرها بعد تسجيله هدف هاتريك في الفوز علي نظيرة إسبرطة في دور الـ32 من بطولة كأس تركيا، قام برفع قميصه ويظهر لقطة للجد خالد نبهان وهو يحمل حفيدته الشهيدة، وكتب عبارة «هذه روح الروح».