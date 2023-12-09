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بعد استشهاد حفيدته «روح الروح».. جد «ريم» يداوي جراح المصابين بمستشفيات عزة

كتب:

أحمد عادل موسى
12:56 م | السبت 09 ديسمبر 2023
جد طفلة روح الروح

جد طفلة روح الروح

بصبر كبير يتحلى به جد الطفلة ريم التي وصفها بـ«روح الروح» وهزت قلوب العالم عند استشهادها، يتجول الرجل بين مستشفيات غزة لمساندة الأطباء في علاج الجرحى أو تكفين الشهداء، جانبًا إلى جنب لمحاولة تخفيف آلام الأطفال والآباء والأمهات على ما أصابهم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

جد الطفلة ريم

وظهر خالد نبهان جد الطفلة في العديد من الفيديوهات داخل مستشفيات غزة وهو يواسي أهالي المكلومين بثقة ويقين مطلق بالرغم من استشهاد حفيديه «طارق وريم» قبل إصابتهما صواريخ طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

«قول حسبي الله ونعم الوكيل عشان الله يستجيب يا حبيبي، قول يارب حسبى الله ونعم الوكيل يارب ألطف بينا أرفع الكرب عنا يارب أدعي ربنا يستجيبلك».. بهذه كلمات مؤثرة قالها جد الطفلة ريم لأحد مصابي قصف الاحتلال الإسرائيلي وهو ملقى على  الأرض داخل المستشفى.

وظهر خالد نبهان في فيديو آخر وهو يتحلى بالصبر والشجاعة ليحاول مساندة مصاب يصرخ من شدة الألم للوقوف على قدميه، ليذهب مسرعًا لإحضار أدوات تطهير الجروح.

تضامن كوكا

وفي سياق آخر، يواصل أحمد حسن كوكا لاعب فريق بينديك سبور، دعمه للقضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، وآخرها بعد تسجيله هدف هاتريك في الفوز علي نظيرة إسبرطة في دور الـ32 من بطولة كأس تركيا، قام برفع قميصه ويظهر لقطة للجد خالد نبهان وهو يحمل حفيدته الشهيدة، وكتب عبارة «هذه روح الروح».

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